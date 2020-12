Papa solidário com as vítimas do sismo na Croácia

O Papa exprimiu solidariedade para com os feridos e as vítimas do sismo que atingiu a Croácia e garantiu que reza pelos que perderam a vida e seus familiares.

Esta manhã, no final da audiência das quartas-feiras, Francisco deixou um apelo à comunidade internacional para que ajude as autoridades do país, de modo a “rapidamente aliviar os sofrimentos” da população croata.

Um sismo de magnitude 6.4 na escala de Richter foi sentido terça-feira na Croácia, em particular na cidade de Petrinja (centro), provocando sete mortos e mais de 20 feridos.

As equipas de busca, apoiadas por militares, retiraram várias pessoas dos escombros.

“A oração de ação de graças” foi o tema da catequese realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico, nesta quarta-feira (30/12), na última Audiência Geral deste ano.