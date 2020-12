Papa incentiva o espírito de gratidão. “Que este ano não seja apenas avaliado pelas consequências da pandemia”

Com a gratidão, transmitimos esperança ao mundo. A mensagem foi deixada pelo Papa na Biblioteca do Palácio Apostólico, esta quarta-feira, na última audiência geral do ano.

“Ao aproximar-se o final deste ano, não o avaliemos apenas através dos sofrimentos, dificuldades e limites causados pela pandemia”, disse o Papa. “Descubramos o bem recebido em cada dia, bem como a vizinhança e a benevolência dos homens, o amor dos nossos queridos e a bondade de todos os que nos rodeiam”, disse na catequese, cujo o tema foi “A oração de ação de graças”.

O Santo Padre dedicou a sua catequese à importância da gratidão. “Alguém pensou em nós, antes que pudéssemos pensar; fomos amados antes que pudéssemos amar; fomos desejados antes que o nosso coração fosse capaz de expressar um desejo. Se olhamos para a vida deste modo, então o “obrigado” torna-se o tema-guia das nossas jornadas”, afirmou.

E como para os cristãos, “a ação de graças deu nome ao mais essencial dos sacramentos, a Eucaristia”, o Papa convidou os fiéis a reforçarem “a alegria do encontro com Jesus e, sobretudo, a não se esquecerem de agradecer”. Pois, “se formos portadores de gratidão, o mundo também se tornará melhor, talvez só um pouco, mas é suficiente para lhe transmitir um pouco de esperança”, concluiu Francisco.

