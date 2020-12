Sérgio Conceição. “Jogadores que entraram estiveram um pouco acima”

O treinador do FC Porto explicou as alterações feitas cedo na partida, por volta dos 30 minutos, lembrou a condicionante que foi o castigo a Otávio conhecido na véspera da partida de Guimarães e elogiou jogadores que entraram.

"Estou aqui para retificar alguma coisa que não está a correr bem. O plano inicial tinha a ver com a preparação, e perceber em estágio que um jogador importante na manobra da equipa e na preparação para o jogo não podia jogar [Otávio] cria sempre dificuldade, porque os jogadores não são iguais. Tentei não mudar nada no que estava planeado, por isso entrou o Romário, que pisava terrenos mais de acordo com o que eu queria para um médio ala esquerdo, mas depois com um amarelo... Não saiu por estar a jogar mal. E o Pepe foi por lesão”, referiu Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões considerou que "a partir dos 20/25 minutos da primeira parte” melhoraram.

“E mesmo até lá criámos situações para fazer golo. O Vitória faz golo na primeira vez que vai à baliza, com um desvio que trai o nosso guarda-redes. Corremos atrás do empate, conseguimos, tentamos fazer golos, não conseguimos, depois andámos atrás do resultado. Sofremos o segundo golo numa perda de bola que não podemos, mas a reação da equipa foi sempre boa”, lembra.

No entanto, Conceição lamenta que a equipa azul e branca tenha sido “reativa” e elogia as substituições.

“Queria que mandássemos, que fôssemos uma equipa com caudal ofensivo, que tivemos, mas que depois não tivesse uma ou outra perda de bola que comprometesse. Estivemos sempre equilibrados, mesmo o Sarr, que entrou a jogar do lado direito, sendo esquerdino, deu uma excelente resposta. Aliás, os jogadores que entraram estiveram um pouco acima de toda a gente, porque deram algo à equipa que precisava."

O treinador campeão desvalorizou a presença de Quaresma do lado do Vitória, mas reconhece que Zaidu “não esteve tão bem”.

Ainda durante a flash interview, a luz faltou e Sérgio Conceição não perdeu oportunidade para lembrar um momento do estádio da Luz.

“Foi um ano muito bom desportivamente. E agora estão a apagar-nos a luz... Mas ainda não somos campeões, ainda falta algum tempo. Não sei se vão ligar a água também, mas de qualquer das maneiras, para concluir, espero que o ano desportivo seja de sucesso. E para toda a gente, umas boas entradas e que 2021 seja de esperança naquilo que é a atmosfera que existe por causa deste terrível vírus".

O FC Porto venceu o Vitória por 3-2, com dois golos de Taremi e um de Luis Diaz.