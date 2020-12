Pepe sofreu uma contratura no músculo solear da perna direita

Pepe está a contas com uma contratura no músculo solear da perna direita, depois de ter saído lesionado aos 31 minutos do jogo contra o Vitória de Guimarães.

Os dragões voltaram aos treinos pouco mais de 12h depois do jogo em Guimarães. Pepe é a mais recente adição ao boletim clínico.

Marcano fez exercícios de treino condicionado, enquanto que Mbemba e Mbaye realizaram somente trabalho de ginásio.



O FC Porto já prepara o jogo contra o Moreirense, no próximo domingo, no Estádio do Dragão. A equipa volta a treinar sob ordens de Sérgio Conceição na quinta-feira, às 10h30.