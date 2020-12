Portugal tem 500 camas de campanha preparadas para seguir para a Croácia após sismo

As 500 camas de campanha que Portugal disponibilizou para a Croácia, na sequência do sismo registado na terça-feira, vão seguir ainda esta quarta-feira para aquele país e deverão chegar até quinta-feira de manhã a Zagreb, revelou o Governo.

“Esta é uma resposta solidária que foi possível operacionalizar em menos de 12 horas, com o apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que estamos em crer que poderá fazer uma diferença substancial nas ações de resposta aos estragos provocados pelo sismo”, afirmou a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, em Carnaxide.

O pedido das autoridades croatas apontava, nesta fase, para a necessidade de meios e equipamentos, tendo Portugal decidido ajudar com 500 camas de campanha para acomodar as pessoas que estão sem casa e sem abrigo.

Elementos da Proteção Civil estão a preparar os 14 contentores de carga que vão seguir viagem, devendo a carga chegar hoje à noite ou quinta-feira de manhã a Zagreb.