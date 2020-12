Dark Sky Alqueva termina ano com a conquista de mais dois prémios internacionais

O ano que agora termina, curiosamente, vai ficar na história do Dark Sky Alqueva por excelentes motivos. O primeiro destino de astroturismo português, criado em 2007, acaba de conquistar mais dois prémios internacionais, atribuídos pelos International Travel Awards.



O Dark Sky Alqueva recebeu o troféu de Europe’s Best Emerging Destination 2020, enquanto que o seu Observatório Oficial Dark Sky Alqueva, localizado na Aldeia da Cumeada, no concelho de Reguengos de Monsaraz, recebeu o troféu de Europe’s Best Emerging Attraction 2020.

“São mais dois reconhecimentos que contribuem para fortalecer o Dark Sky Alqueva, o seu território inserido no Alentejo, a sua Rede de Parceiros Oficiais e a Rede Dark Sky Portugal”, sublinha, em comunicado enviado à Renascença, Apolónia Rodrigues.

Para a presidente da Associação Dark Sky e da Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo, este ano “reforçou a importância dos destinos rurais e de natureza, cuja base de trabalho assenta na sustentabilidade”, mas também “na diferenciação e inovação.”

“É, sem dúvida,”, prossegue a responsável, “uma grande honra podermos contar com mais estas duas distinções, as quais nos dão forças para continuar a apostar num projeto que nasceu em 2007 e que teve de ultrapassar muitos obstáculos.”

O ano de 2020 é, assim, considerado como “um marco no reconhecimento do trabalho de médio e longo prazo, muitas vezes invisível”, realça Apolónia Rodrigues, mas “fundamental para a implementação do Dark Sky Alqueva.”

Numa altura em que os destinos mais sustentáveis estão a ganhar o seu espaço, a responsável considera “fundamental apostar no posicionamento de Portugal como um destino internacional líder no astroturismo”, uma vez que “já envolve cerca de 13.000,00 km2 certificados como Starlight Tourism Destination”, o primeiro do mundo e o primeiro transfronteiriço.

Os municípios portugueses de Alandroal, Barrancos, Évora, Mértola, Moura, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Serpa, e 13 municípios espanhóis, disseminados por 9.700,00 km2 em torno do Lago Alqueva, integram este projeto.

A Rota Dark Sky oferece diversas atividades de observação astronómica a olho nu ou com telescópios, que podem ser realizadas no Observatório Oficial Dark Sky, na Cumeada, ou em qualquer zona do território certificado, além de outras iniciativas complementares que podem ser realizadas à noite mas também de dia, tais como passeios pedestres que combinam património e natureza, canoagem, yoga do Sistema Solar, passeios a cavalo, passeios e workshops fotográficos, passeios vínicos, orientação, bird watching, wildlife watching, entre muitas outras.