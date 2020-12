Com vaga de frio a chegar, Porto ativa plano de contingência para pessoas sem abrigo

Este Centro de Acolhimento de Emergência Covid-19 foi criado em março pela autarquia, naquelas instalações onde há cerca de quatro anos foi criado um Centro de Acolhimento Temporário para sem-abrigo com 35 vagas.

Segundo a autarquia, a decisão foi tomada na sequência de uma reunião extraordinária do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) Porto, tendo em consideração a necessidade de rastreio de sem-abrigo que pretendam ir para o Centro de Acolhimento de Emergência Covid-19, estrutura criada nas instalações do antigo Hospital Joaquim Urbano, que tem capacidade para 40 pessoas.

"Tendo em conta que as temperaturas mínimas, previsivelmente, se irão situar abaixo dos três graus centígrados durante pelo menos três dias consecutivos a partir de dia 01 de janeiro de 2021, a Câmara do Porto colocou em marcha medidas extraordinárias para valer à população em situação de sem-abrigo. Desde as 08:00 desta quarta-feira está ativo o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo - Vaga de Frio 2020/2021", assinala o município em comunicado.

A Câmara do Porto ativou esta quarta-feira o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo devido à vaga de frio esperada a partir de sexta-feira, prevendo-se a abertura da estação de Metro dos Aliados durante a noite.

Num trabalho de cooperação entre o Departamento de Coesão Social, a Segurança Social, a Polícia Municipal, a Proteção Civil Municipal, o Batalhão de Sapadores, a Médicos do Mundo e outras organização não-governamentais, hoje e na quinta-feira as equipas de rua vão sensibilizar as pessoas em situação de sem-abrigo a integrar o Centro de Acolhimento, de forma a articular a programação, transporte e rastreio dos interessados.

Este trabalho terá também a colaboração dos Agrupamentos de Centros de Saúde Porto Ocidental e Porto Oriental para a testagem à Covid-19, à entrada no Centro.

O município refere ainda que, a partir de sexta-feira, e durante os dias em que o Plano de Contingência se mantiver ativo, duas equipas multidisciplinares vão percorrer as ruas do Porto, garantindo o transporte” de quem queira pernoitar na estação de Metro dos Aliados.

A estação vai estar aberta durante a noite, entre as 21:00 e as 08:00, enquanto vigorar o Plano de Contingência.

Serão também providenciados cobertores e alimentação e, no dia seguinte, os interessados serão conduzidos para o Centro de Acolhimento de Emergência.

As equipas da Proteção Civil e de voluntários reforçarão o apoio com cobertores, alimentação e bebidas quentes às pessoas que não aceitem as possibilidades colocadas à disposição.

Em paralelo, acrescenta a autarquia, será feito um esforço junto das estruturas de acolhimento para aumentar a capacidade de receber as pessoas que o desejarem, caso venha a ser necessário, nomeadamente junto dos Albergues Noturnos do Porto, Norte Vida, Misericórdia e AMI.

Os três restaurantes solidários mantêm-se em funcionamento, assegurando cerca de 500 refeições diárias.