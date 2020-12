Beja com novo serviço gratuito de pequenas reparações em casa de pessoas carenciadas

A partir de janeiro, os habitantes carenciados de Beja vão ter acesso a um serviço gratuito que executa pequenas reparações em casa. A câmara e as duas uniões de freguesias urbanas lançam a iniciativa dia 4.

Segundo a autarquia de Beja, o "Co(m)sigo no seu domicílio - Unidade Móvel de Pequenas Reparações e Adaptações habitacionais" é uma nova resposta social local, e pretende "contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população".

O serviço destina-se a pessoas residentes no concelho de Beja, "em situação de fragilidade económica ou social" e que tenham 65 ou mais anos, mobilidade reduzida, doença crónica ou deficiência.

Através da iniciativa, as autarquias vão disponibilizar, "de forma rápida e eficiente", mão-de-obra gratuita para executar "um conjunto diversificado" de pequenas reparações e adaptações habitacionais, e "satisfazer as necessidades imediatas da população, em tempo útil".

As pequenas reparações e adaptações serão executadas por técnicos qualificados e apoiados por duas viaturas devidamente equipadas e com as mesmas características, uma para as freguesias rurais e outra para as urbanas, explica o município.