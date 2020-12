Balaço DGS. Portugal volta a ter mais de seis mil infetados de Covid-19 num dia

Portugal conta, nesta terça-feira, com mais 6.049 de Covid-19 e 79 mortes com a doença provocada pelo novo coronavírus. É o segundo dia com mais casos no mês de dezembro, só superado por dia 5 de dezembro (6.087).

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), diminuiu o número de doentes internados: são menos 34, subindo o total para 2.896.

Há, também, mais uma pessoa em unidades de cuidados intensivos, onde permanecem 487 em todo o país.

O dia de hoje é marcado também por um aumento de 2.748 no número de casos ativos (um total de 68205), e há mais 3.222 recuperados, que são agora 331.016 desde março.

A região Norte volta a liderar o número de novas infeções: mais 2.390, atingindo um total de 207.376 desde a chegada da pandemia a Portugal. Pertencem a esta região 40% dos novos casos detetados desde sábado.

Quanto ao número de óbitos, são mais 31, num total de 3.157.

A Lisboa e Vale do Tejo (LVT) cabem 35% dos novos casos. Foram mais 2.097 infeções nas últimas 24 horas e mais 25 mortes. Desde março, esta região conta 130.938 casos e 2.377 óbitos.

NÚMERO DE CASOS DÍARIOS DE COVID-19 EM PORTUGAL