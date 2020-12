António Costa após o isolamento: "Apesar da vacina é preciso continuarmos a ter muito cuidado”

“Acabei de completar 14 dias de isolamento profilático, e aproveito para deixar mensagem de solidariedade aos 91.090 portugueses – provavelmente agora são 91.089 - que estão em isolamento profilático”, disse António Costa na inauguração da nova unidade de cuidados do Hospital Amadora-Sintra, o primeiro evento público após o fim do período de confinamento.

António Costa também dedicou uma parte do seu discurso ao processo de vacinação, que arrancou no domingo em Portugal. É uma boa notícia, mas a vacinação vai demorar muitos meses e é preciso não baixar a guarda contra o vírus.

“O país tem vivido com muita emoção, entusiasmo e reforço de confiança o processo de vacinação que se iniciou nos últimos dias. Só aqui neste hospital, entre ontem e hoje, mais de 800 profissionais de saúde serão vacinados. É a primeira dose de uma vacina. Mas o processo de vacinação vai ser longo, de vários meses", sublinhou.

O primeiro-ministro afirma que a Covid-19 "vai continuar entre nós, não podemos baixar a guarda, e temos que manter todas as regras de proteção individuais que temos tomado até agora e continuar a evitar, o mais possível, os contactos que não são necessários, porque são fatores de risco".

"A mim bastou-me almoçar com uma pessoa que estava contaminada para ter de ficar 14 dias em isolamento", recordou.

“Por isso, muito cuidado. Apesar da vacina é preciso continuarmos a ter muito cuidado”, apela António Costa.

Na inauguração da nova unidade de cuidados intensivos do Hospital Amadora-Sintra, o primeiro-ministro destacou a importância da aposta nos meios e recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e não apenas por causa da pandemia.

"Quando a pandemia começou éramos o país com menor capacidade de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Definimos como prioridade do reforço do investimento no SNS atingirmos em 2021 a média europeia de camas em unidade de cuidados intensivos [UCI]. E não é por causa da Covid, é porque quando a Covid passar estes equipamentos continuarão a ser necessários”, defende.