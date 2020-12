​Senador republicano vai contestar eleição de Joe Biden

O senador republicano Josh Hawley anunciou, esta quarta-feira, que vai contestar a votação do colégio eleitoral que confirmou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro.



A objeção vai ser apresentada na próxima semana, quando o Congresso norte-americano se reunir para certificar o resultado do colégio eleitoral.

“No mínimo, o Congresso deve investigar as alegações de fraude eleitoral e adotar medidas para garantir a integridade das nossas eleições”, argumenta o representante do estado do Missouri.

Qualquer membro da Câmara dos Representantes, acompanhado por um elemento do senado, pode contestar os resultados eleitorais, na reunião de 6 de janeiro.

A contestação que será apresentada por Josh Hawley vai desencadear um debate em plenário, seguido de uma votação nas duas câmaras do Congresso, em Washington.

O Presidente cessante, Donald Trump, não aceita a derrota para o democrata Joe Biden e tem vindo a sugerir uma intervenção do Congresso, como último recurso para evitar a derrota.

Na semana passada, Trump voltou à carga para criticar vários instituições no processo eleitoral, nomeadamente o Supremo Tribunal e o FBI.