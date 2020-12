Noruega: Quinze desaparecidos após derrocada em zona residencial

Dez feridos e 15 desaparecidos é o balanço provisório de uma derrocada registada esta quarta-feira numa zona residencial da localidade de Ask, no sul da Noruega.



Dezenas de edifícios foram atingidos pela massa de rocha e lama às primeiras horas do dia em Gjerdrum, a cerca de 30 quilómetros da capital Oslo, avança a polícia.

As imagens do local divulgadas pelas televisões mostram uma enorme cratera com os destroços de edifícios no fundo. Outras casas estão à beira do buraco criado pela derrocada.

Cerca de 700 pessoas foram retiradas da zona, até agora, avança fonte da polícia.