Explosões no aeroporto de Aden fazem pelo menos 16 mortos e 60 feridos

O ministro da Informação, Muammar al-Iryani, também publicou uma mensagem no Twitter, na qual acusou os rebeldes Huthis do “ataque terrorista” .

A origem da explosão é ainda desconhecida, mas funcionários do aeroporto disseram à agência Associated Press que viram corpos caídos na pista e em outros lugares do aeroporto.

Pelo menos duas explosões foram sentidas no aeroporto quando o avião pousou na pista e os responsáveis do novo Governo começaram a sair, segundo relatou a agência francesa de notícias AFP, que tinha um correspondente no local.

O Presidente do Iémen, Abed Rabbo Mansour Hadi, também exilado na Arábia Saudita, anunciou uma remodelação do Governo no início deste mês.

O Governo internacionalmente reconhecido do Iémen exerceu, durante anos de guerra civil no país, num exílio autoimposto na capital saudita.

Os ministros estavam a regressar a Aden depois de terem tomado posse, na semana passada, como parte de uma remodelação após um acordo com os separatistas rivais do sul.

Os Huthis, mas também os grupos ‘jihadistas’ Al-Qaeda e Estado Islâmico, realizaram, no passado, ataques contra o Governo do Iémen e seus apoiantes.

Os dois lados, que disputavam o poder no Sul, são, no entanto, aliados contra os rebeldes Huthi, apoiados pelo Irão, que tomaram grande parte do Norte do país, incluindo a capital Sanaa.

Profundas divisões no campo anti-Huthi surgiram nos últimos anos entre apoiantes do Governo e separatistas do Sul, que os acusam de corrupção e conivência com os islâmicos.

A Arábia Saudita intermediou um acordo para partilha do poder no Sul e tem tentado, há mais de um ano, formar um novo Governo de unidade para manter a coligação unida contra os Huthis, que se têm aproximado de Marib, o último reduto do Governo do Norte.

A guerra no Iémen mergulhou o país, o mais pobre da Península Arábica, na pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU, com quase toda a população à beira da fome e ameaçada por epidemias.