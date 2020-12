EUA deverão aprovar vacina da AstraZeneca/Oxford em abril

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde do Reino Unido (MHRA), que hoje autorizou o uso da vacina da AstraZeneca/Oxford no território britânico, é "uma instituição reguladora muito talentosa, de base científica e não tenho dúvidas quanto à sua decisão", disse o especialista numa conferência de imprensa.

Autoridade do Medicamento do Reino Unido já autori(...)

Desenvolvida pelo grupo farmacêutico britânico AstraZeneca em parceria com a também britânica Universidade de Oxford, esta vacina vai começar a ser administrada no Reino Unido a partir do dia 04 de janeiro.

Neste momento, duas vacinas (Pfizer/BioNTech e Moderna) estão autorizadas nos Estados Unidos e mais de 2,1 milhões de pessoas já receberam a primeira inoculação.

Este número está longe do objetivo traçado pela administração norte-americana ainda em funções, liderada pelo Presidente Donald Trump, que prometeu ter 20 milhões de pessoas vacinadas até ao final do ano.

Na terça-feira, o Presidente eleito Joe Biden lamentou o "atraso" do processo.

O general Gus Perna, da Operação Warp Speed (nome do programa de desenvolvimento de vacinas e do programa de imunização nos EUA), precisou, entretanto, que 14 milhões de doses tinham sido distribuídas no país e assegurou que "as autoridades locais estavam a trabalhar arduamente" para administrá-las.

Os Estados Unidos da América (EUA) continuam a ser o país mais afetado a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 339.000 mortes entre mais de 19,5 milhões de casos recenseados, segundo o balanço da universidade norte-americana Johns Hopkins.