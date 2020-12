Enfermeiro testa positivo à Covid-19 após tomar vacina. Especialista fala em "cenário expectável"

Christian Ramers, um especialista em doenças infecciosas do Family Health Centers de San Diego, afirmou que este cenário não era inesperado.

Matthew W., enfermeiro em dois hospitais locais diferentes, disse numa publicação no Facebook, em 18 de dezembro, que tinha recebido a vacina da Pfizer, e que ficou com dores no braço durante um dia, mas que não havia sofrido nenhum outro efeito colateral.

Seis dias depois, na véspera de Natal, este profissional de saúde ficou doente após ternminar um turno numa unidade de Covid-19. Sentiu calafrios e mais tarde começou a ter dores musculares e fadiga.



Matthew deslocou-se a um local de teste no hospital, onde testou positivo para Covid-19 no dia seguinte ao Natal.