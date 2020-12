Ataque terrorista a autocarro faz pelo menos 30 mortos na Síria

“Este é um dos ataques mais mortais desde a queda do califado do Estado Islâmico”, afirmou diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, à agência France-Presse.

Por sua vez, a agência oficial de notícias Sana relatou um “ataque terrorista” a um autocarro que matou “25 cidadãos” e deixou outros 13 feridos na província de Deir Ezzor, no leste.

Pelo menos 30 militares do regime sírio morreram esta quarta-feira num ataque ‘jihadista’ ao autocarro em que se deslocavam para férias, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), atribuindo o ataque ao grupo extremista autodenominado Estado Islâmico.

O Estado Islâmico não reivindicou imediatamente este ataque nos habituais canais do Telegram, mas o diretor do Observatório, que dispõe de uma vasta rede de fontes em todo o país em guerra, apontou os ‘jihadistas’.

Depois de se proclamar em 2014 um “califado” abrangendo território da Síria e do Iraque, o Estado Islâmico somou derrotas em ambos os países e viu o colapso do seu “califado” em março de 2019, na Síria.

Desde a sua derrota, o Daesh (possível abreviatura árabe do EI) tem realizado ataques mortais regularmente, especialmente no vasto deserto que se estende da província central de Homs até à de Deir Ezzor, na fronteira com o Iraque.

Estes ataques têm como alvo o exército sírio e aliados (em particular as milícias iranianas ou pró-Teerão), bem como as forças curdas, há muito apoiadas por Washington na luta contra o Estado Islâmico.

Em abril, 27 combatentes das forças do regime sírio e aliados foram mortos num ataque nos arredores da cidade deserta de Al-Soukhna, no centro do país, controlada pelo exército sírio.