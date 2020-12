Rio Ave anuncia despedimento de Mário Silva. É a sexta "chicotada" da época

O Rio Ave anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Mário Silva, tal como a Renascença avançou.

"A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ e o treinador principal Mário Silva chegaram a acordo para a rescisão do contrato que os ligava. O técnico e toda a sua equipa de trabalho, deixam de orientar a equipa principal do Rio Ave FC e cessam funções no clube", pode ler-se.

O treinador de 43 anos chegou ao clube de Vila do Conde com altas expetativas, depois de passagens pela formação do FC Porto, onde conquistou uma Youth League e um campeonato nacional de juniores, e pelo Almería, mas os resultados não corresponderam.

A temporada começou de forma promissora, com o Rio Ave a eliminar o Borac e o Besiktas nas pré-eliminatórias da Liga Europa e a levar o AC Milan às grandes penalidades. No entanto, os resultados no campeonato não agradam, com apenas uma vitória em 10 jogos.

O Rio Ave não vence na Liga desde a quinta jornada quando bateu o Farense. A gota de água foi a derrota caseira na última jornada contra o Marítimo, por 3-1.

"A Direção do Rio Ave FC enaltece a postura profissional e as qualidades humanas de todos e agradece a forma séria, honesta e exemplar, como encerraram este ciclo no dia de hoje, desejando ao treinador Mário Silva e seus adjuntos os maiores sucessos pessoais e profissionais.

Pedro Cunha, treinador da equipa B, assume no imediato, enquanto a direção do clube de Vila do Conde procura um sucessor.

Mário Silva protagoniza a sexta chicotada da época, depois da saída de Tiago do Vitória de Guimarães, Vasco Seabra do Boavista, Rui Almeida do Gil Vicente, Lito Vidigal do Marítimo e Ricardo Soares do Moreirense.