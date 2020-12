Portimonense quer Honda até final da época, com mais uma de opção

O Portimonense está a negociar a contratação do internacional japonês Keisuke Honda, com um contrato válido por meia temporada, até ao final da presente época, noticiou a imprensa nacional e confirmou a Renascença.

As duas partes estão a negociar há algum tempo e o Portimonense apresentou uma proposta de meia temporada, com opção de extensão por mais uma época, até junho de 2022.

Honda, de 34 anos, está em final de contrato com o Botafogo, clube em que somou três golos em 27 jogos esta temporada, e que a imprensa brasileira já confirmou que não vai continuar.

98 vezes internacional pela seleção japonesa, Honda pretende jogar regularmente na segunda metade da temporada para poder marcar presença nos Jogos Olímpicos de 2021, disputados em solo nipónico.

Formado no Nagoya Grampus, Honda representou ainda o VVV-Venlo, CSKA de Moscovo, AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory e Vitesse ao longo da carreira, tendo marcado presença nos Campeonatos do mundo de 2010, 2014 e 2018.

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, afirmou na terça-feira, após a derrota no Estádio da Luz contra o Benfica, por 2-1, que o clube estava à procura de soluções no mercado de transferências para deixar a zona de despromoção.



"Estamos à procura de adicionar qualidade ao grupo para uma caminhada que se avizinha difícil. Com esta atitude e qualidade, vamos ser capazes de dar a volta", afirmou.

A confirmar-se a contratação, Honda junta-se aos dois japoneses do plantel do Portimonense, o guarda-redes Shuichi Gonda e o lateral Koki Anzai.