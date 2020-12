Mário Silva de saída do Rio Ave

Mário Silva está de saída do comando técnico do Rio Ave e a rescisão de contrato deverá ficar definida numa reunião a ter lugar esta tarde, sabe Bola Branca.

O treinador de 43 anos chegou ao clube de Vila do Conde com altas expetativas, depois de passagens pela formação do FC Porto, onde conquistou uma Youth League e um campeonato nacional de juniores.

Na temporada passada foi coordenador de formação do Almería, onde também desempenhou a função de treinador interino.

A temporada começou de forma promissora, com o Rio Ave a eliminar o Borac e o Besiktas nas pré-eliminatórias da Liga Europa e a levar o AC Milan às grandes penalidades. No entanto, os resultados no campeonato não agradam, com apenas uma vitória em 10 jogos.

O Rio Ave não vence na Liga desde a quinta jornada quando bateu o Farense. A gota de água foi a derrota caseira na última jornada contra o Marítimo, por 3-1.

Miguel Cardoso volta a ser o nome falado para o Rio Ave , o que constituiria um regresso aos Arcos. O treinador de 48 anos está sem clube desde que foi demitido do AEK de Atenas em 2019/20. De resto, o técnico foi demitido de todos os projetos internacionais: Nantes, Celta de Vigo e AEK.

O treinador orientou o Rio Ave em 2017/18, com o quinto lugar alcançado.