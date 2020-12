Liga de futebol com 132 pontos perdidos em casa. “Estádios vazios têm influência”

Jorge Silvério, especialista em psicologia no desporto, enumera os fatores que explicam os números das primeiras 11 jornadas. O Vitória de Guimarães, com 12 pontos perdidos, é o clube com mais pontos desperdiçados em casa.

Bola Branca fez as contas. Em cenário de pandemia, nas primeiras 11 jornadas da Liga de Futebol, as equipas perderam 132 pontos em casa. O Vitória de Guimarães lidera a lista com 12 pontos perdidos no Estádio Afonso Henriques. O Benfica mantém o registo da época passada com 3 pontos desperdiçados na Luz. O Sporting de Braga com três (eram 7 pontos perdidos na temporada anterior) e Sporting com 2 (no último campeonato, à 11ª ronda, já somava 6 pontos cedidos em Alvalade) melhoram os registos. O FC Porto com três pontos perdidos, também piora em relação à época anterior (há um ano, os dragões tinham 100% de eficácia no Dragão).

Os números são analisados por Jorge Silvério, comentador Bola Branca e especialista em psicologia do desporto. “Há uma série de fatores que podem explicar este fenómeno. Conduzimos um estudo desde que em 95-96 os triunfos passaram a valer três pontos. A vantagem de jogar em casa variou entre 58% a 65%. Trata-se de um estudo científico e existem oito fatores que permitem explicar a vantagem de jogar em casa: o apoio dos adeptos, os fatores de familiaridade com o estádio, as táticas utilizadas, as regras diferentes embora estas existam apenas noutros desportos como o basebol e hóquei no gelo, a pressão que os adeptos exercem sobre a equipa de arbitragem, o efeito da viagem na equipa visitante e fatores psicológicos e biológicos”, detalha Jorge Silvério.

Pegando nestes fatores resultantes do estudo sobre a influência do fator casa, o especialista em psicologia do desporto salienta os aspetos que mais estão a influenciar o elevado número de pontos perdidos. “Neste momento não há adeptos nos estádios e claramente temos aí a influência sobre dois dos aspetos determinantes para explicar a vantagem de jogar em casa, como o apoio dos adeptos e a pressão que exercem sobre o árbitro. Esse fator não existe o que impacta nos resultados verificados”, conclui.

A incerteza gerada pela pandemia

Noutro ângulo de análise, Jorge Silvério aborda aspetos em que os estádios vazios e a incerteza da pandemia estão a influenciar o desempenho dos jogadores e das equipas. “Muitos dos jogadores, por estranho que pareça, usavam a multidão, o apoio e o barulho para se conseguirem concentrar. E há outro fator extremamente importante que é a incerteza que se vive em relação à pandemia. Os jogadores estão preocupados, sobretudo com os familiares mais vulneráveis, mas também a incerteza pelo facto de não saberem se jogam ou não. Estão sempre dependentes dos testes que realizam ao longo da semana e cria dose de incerteza porque nunca sabem se estão ou não contagiados e se vão ou não jogar ao fim de semana. Por outro lado, em virtude deste calendário mais carregado com jogos a sucederem-se, a fadiga física e sobretudo mental. Esta seria uma época com pausa para estar com a família o que permitiria o recarregar de baterias e isso não existiu".





"Todos estes fatores permitem explicar esta diferença de jogar em casa que se verifica não só em Portugal como em toda a Europa”, acrescenta.