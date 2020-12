Gil Vicente reforça a baliza com Beunardeau

O Gil Vicente anunciou a contratação do guarda-redes Quentin Beunardeau, que representou o Desportivo das Aves na última época.

O guardião de 26 anos regressa a Portugal depois de ter rescindido com o clube avense por salários em atraso. Fez 54 jogos ao serviço do clube na I Liga e assina contrato com a equipa de Barcelos até ao fim da época.

A equipa de Ricardo Soares tem agora quatro guarda-redes à disposição: Dénis, que é totalista em todas as provas, Daniel Fuzato, emprestado pela Roma, e Brian Araújo.