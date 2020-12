Zaidu no 11 revelação da Champions

O defesa nigeriano Zaidu Sanusi, do FC Porto, e o avançado português Diogo Jota, do Liverpool, fazem parte do onze revelação da Liga dos Campeões.

A UEFA “apresenta” Zaidu: “Vindo do Santa Clara, encaixou de forma perfeita no FC Porto e falhou apenas 13 minutos na campanha dos dragões na fase de grupos. Esteve em particular destaque na quarta jornada quando se estreou a marcar na UEFA Champions League – e pelo FC Porto – e foi eleito para a equipa da semana do Fantasy Football.”

Já o avançado luso dos reds, a UEFA lembra que “das suas excelentes exibições o destaque tem de ir para o ‘hat trick’ marcado frente à Atalanta na terceira jornada.”

É este o onze escolhido pela UEFA: Anatolii Trubin, 19 (Shakhtar); Zaidu Sanusi, 23 (FC Porto), Cristian Romero, 22 (Atalanta), Jules Koundé, 22 (Sevilha) e Alphonso Davies, 20 (Bayern); Pedri, 18 (Barcelona), Jude Bellingham, 17 (Dortmund), Giovanni Reyna, 18 (Dortmund) e Dominik Szoboszlai, 20 (Salzburgo/Leipzig); Diogo Jota, 24 (Liverpool) e Marcus Thuram, 23 (Monchengladbach).