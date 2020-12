Saravia continua no Internacional

O defesa Renzo Saravia vai continuar emprestado mais um ano pelo FC Porto ao Internacional, no Brasil.

O argentino está no clube desde fevereiro e tinha contrato até ao final do ano de 2020.

Saravia, que não vingou nos dragões, disse ao site do Internacional: “Era uma notícia que esperava, tinha muita vontade de ficar no Inter. Sou muito feliz aqui no clube, com as pessoas que estão aqui. É uma notícia muito importante para mim”.

O lateral direito fez seis partidas (e um golo) pelo FC Porto e 16 pelo Internacional.