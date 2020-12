Sá Pinto despede-se do Vasco. “Levo o clube no meu coração”

Ricardo Sá Pinto despediu-se dos adeptos do Vasco da Gama. Treinador lamenta “não ter podido concluir o projeto idealizado”.

“Vascainos, é com muita pena que hoje deixo de ser um de vós. Foi um orgulho representar um clube com a grandeza e a tradição do Vasco. Saio inconformado por não ter podido concluir o projeto idealizado”, escreveu nas redes sociais.

O técnico lembra que “nos próximos jogos contra adversários diretos que há muito aguardávamos, iam permitir-nos sair do Z4 [zona de despromoção] e alcançar a Sul Americana. A nossa visão ia mais longe, levando este clube a disputar outros objetivos e títulos que merece”, acrescenta.

Sá Pinto acreditava que iria ter “uma longa relação, com o alcançar de patamares maiores”.

“Saio também convicto de que demos tudo, eu e a minha equipa técnica. Infelizmente, chegamos ao clube num momento conturbado, tanto pelos acontecimentos recentes, mas também por anos de descuido e aproveitamento que em nada beneficiaram o nosso Gigante da Colina”, referiu.

Depois do agradecimento à direção do clube, Sá Pinto deixou uma palavra aos adeptos: “A maior pena que tenho é não poder ter tido a vossa companhia e apoio num São Januário cheio, pois não duvido que seria uma experiência única, e faria a diferença no apoio à equipa”.

“Deixo de ser o técnico do Vasco, mas levo o clube no meu coração!”.

Foram 15 partidas e três vitórias.