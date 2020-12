Liverpool volta a tropeçar, mas mantém liderança

O Liverpool empatou 0-0 em casa do Newcastle, em partida da jornada 16 da Premier League.

É o segundo empate dos reds no campeonato inglês (no domingo 1-1 contra o West Bromwich Albion).

O português Diogo Jota mantém-se lesionado e fora das opções de Klopp.

Apesar do empate, o campeão inglês continua na liderança da liga, com 33 pontos, mais três do que o Manchester United, que tem menos um jogo.

A equipa de Bruno Fernandes pode "encostar" na frente se vencer o Aston Villa no próximo jogo, dia 1 de janeiro.