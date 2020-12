Fernando Pires. “Despedimento de Sá Pinto é um erro absurdo”

Poucas horas depois de Ricardo Sá Pinto se ter despedido do Vasco da Gama, numa nota publicada nas redes sociais, em que o treinador português manifesta inconformismo por não concluir o projeto, o presidente da Associação Brasileira de Treinadores do Brasil acusa o clube carioca de incompetência.

A ligação de Sá Pinto ao Vasco da Gama, clube fundado pela comunidade portuguesa, durou pouco mais de dois meses. O treinador português deixou a equipa no 17.º lugar, em zona de descida, com apenas 3 vitórias nos 15 jogos em que orientou o Vasco.

Em entrevista a Bola Branca, Fernando Pires, presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, tece duras críticas ao Vasco da Gama.

“É o reflexo de uma desorganização total do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sá Pinto quando chegou, encontrou um ambiente que estava destinado ao insucesso do clube. Problemas com pagamentos em atraso, equipa mal construída no início da época e Sá Pinto tentou dar um rumo à equipa mas foi impossível. O Vasco da Gama é uma equipa sob grande pressão. O Vasco da Gama é um clube gigante do futebol brasileiro mas que já vive há algum tempo essas turbulências políticas dentro do clube. Sá Pinto não teve responsabilidade pelo insucesso do Vasco da Gama. Era uma situação que se previa que iria acontecer. Demitir Sá Pinto foi mais um erro absurdo do Vasco da Gama. Mostra mais uma vez a incompetência da direção do clube”, acusa.

Fernando Pires não conhece os contornos relacionados com o incumprimento salarial do Vasco da Gama para com Sá Pinto, mas coloca-se ao lado do treinador português para defender os seus direitos junto do clube carioca. “Não sei se recebeu algum pagamento porque ele não nos procurou mas a Associação Brasileira de Treinadores de futebol coloca-se ao dispor de Sá Pinto e equipa técnica para dar todo o apoio que necessite”, anuncia.