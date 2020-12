Coutinho será operado e desfalca o Barcelona

Philippe Coutinho será operado a uma lesão sofrida no joelho esquerdo, anunciou o Barcelona, depois do brasileiro ter saído lesionado do jogo da última noite contra o Eibar.

"Os testes feitos no Coutinho mostraram que o jogador tem uma lesão na parte lateral do menisco do joelho esquerdo, uma lesão que precisa de uma cirurgia", pode ler-se.

O brasileiro entrou em campo aos 66 minutos para o lugar de Pjanic, mas teve de sair, deixando o Barcelona com dez elementos por já ter utilizado todas as substituições. Coutinho soma três golos e duas assistências em 14 jogos pelo Barcelona esta época.