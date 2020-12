​UE e China alcançam acordo de investimento após seis anos de negociações

O Presidente da China, Xi Jinping, considera que o novo acordo de investimento com a União Europeia vai garantir o acesso a mercados maiores e melhores condições para fazer negócios, tanto para os investimentos chineses como europeus.

“A UE tem o maior mercado único do mundo. Estamos abertos a negócios, mas estamos apegados a reciprocidade, igualdade de condições e valores”, sublinhou a presidente da Comissão Europeia.

Para o líder chinês, o entendimento agora alcançado vai estimular toda a economia global, numa altura em que o mundo está mergulhado numa crise provocada pela pandemia de Covid-19, e promover a globalização económica e o comércio livre.

Este acordo de princípio é o culminar de umas negociações iniciadas em 2014.

Garante às empresas europeias maior acesso aos mercados chineses e pretende ajustar a relação económica desequilibrada, na perspetiva da Europa.

O acordo deverá ainda demorar, pelo menos, um ano a começar a ser implementado.

A China abre as portas às empresas europeias a setores como viaturas elétricas, hospitais privados, imobiliário, publicidade, indústria naval, serviços de telecomunicações na nuvem, reservas aéreas online e handling aeroportuário.

Em alguns casos, será levantada a condição de operar no mercado chinês em parceria com uma empresa local será levantada.

A China compromete-se, ainda, em acabar com a transferência forçada de tecnologia de empresas estrangeiras e ser mais transparente no que diz respeito a subsídios e em impedir que as empresas estatais discriminem investidores estrangeiros.

O entendimento inclui também compromissos recíprocos ao nível ambiental e dos direitos laborais.