Da restauração à pesca. Fim de ano cancelado no Algarve

Apanhados desprevenidos pelas medidas mais restritivas definidas pelo Governo para o fim de ano, os empresários da restauração algarvios lamentam não poder faturar como previam nesta altura do ano.

As encomendas e a animação foram canceladas e a aposta passa, para muitos, no take away, para minimizar os efeitos das perdas.

"Vamos estar abertos no dia 31, como já estava previsto. Neste momento, estamos a apostar mais no take away, porque é onde podemos ir buscar mais alguma coisa. As pessoas vão ficar em casa e estamos a tentar direcioná-las para poderem vir buscar comida aos restaurantes e não cozinhar tanto em casa", diz Miguel Fernandes à Renascença.

Este empresário tem, com os sócios, três restaurantes na parte central do Algarve.

Na zona de Almancil, onde a maioria dos turistas é estrangeira, a passagem de ano também foi cancelada.

“Almancil, Quinta do Lago, Vale do Lobo trabalha muito com os estrangeiros, inclusive na passagem de ano, e já tínhamos muitas reservas que foram canceladas”, afirma.