Brexit. União Europeia e Reino Unido assinam acordo sobre nova parceria

Na sequência do compromisso alcançado em 24 de dezembro, os t extos do acordo foram assinados nesta manhã , numa breve cerimónia em Bruxelas, pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho, Charles Michel.

Os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu assinaram, nesta quarta-feira, formalmente, em Bruxelas, o Acordo de Comércio e Cooperação que regerá a nova parceria com o Reino Unido no pós-Brexit, já a partir de sexta-feira.

Seguirão de imediato de avião para Londres, onde deverão ser assinados, à tarde, pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no mesmo dia em que o Parlamento britânico dará a sua luz verde à nova parceria com a UE.





Uma vez que o período de transição do Brexit expira na quinta-feira, no último dia do ano, aquele que assinala a saída em definitivo do Reino Unido do mercado único e união aduaneira e a concretização do primeiro 'divórcio' da história da UE, o acordo vai ser aplicado de forma provisória a partir de sexta-feira, 1 de janeiro, previsivelmente até final de fevereiro, de modo a dar tempo ao Parlamento Europeu para analisar o acordo e aprová-lo.

Numa cerimónia sóbria na sede do Conselho Europeu – a instituição na qual estão representados os 27 Estados-membros – Von der Leyen e Charles Michel assinaram, pela UE, o Acordo de Comércio e Cooperação e ainda dois textos separados, sobre procedimentos de segurança para a troca e proteção de informações classificadas e sobre cooperação nuclear.

Os textos seguirão imediatamente para Londres, num avião da Royal Air Force, ‘escoltados’ por funcionários da UE e do Governo britânico – os originais e cópias – para serem assinados pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, com os originais a regressarem a Bruxelas, explicaram responsáveis europeus.

A assinatura ocorre no mesmo dia em que o acordo vai ser debatido e votado no Parlamento britânico, num procedimento a salvo de surpresas, já que, além da maioria absoluta do Partido Conservador de Boris Johnson, a chamada Proposta de Lei sobre o Relacionamento Futuro conta também com o apoio do Partido Trabalhista, o principal partido da oposição.