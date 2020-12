Brexit. Entidades financeiras britânicas vão ter registo cancelado a 1 de janeiro

As entidades de serviços financeiras britânicas que até agora estavam autorizadas a operar em Portugal ao abrigo das regras comunitárias terão o seu registo cancelado a partir de sexta-feira, segundo o Banco de Portugal (BdP).

“No dia 31 de dezembro de 2020 termina o período de transição fixado no artigo 126.º do Acordo sobre a Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica”, recordou a instituição, em comunicado.

De acordo com o banco central, “após o termo do período de transição, o direito da União Europeia deixa de ser aplicável ao Reino Unido, o que inclui o regime aplicável à prestação de serviços e ao exercício de atividades em território português”.

Por isso, “as entidades sediadas no Reino Unido autorizadas a operar em território português ao abrigo do regime de passaporte comunitário – e que constam do registo de instituições no site do Banco de Portugal – terão o seu registo cancelado com efeitos a 01 de janeiro de 2021”, indicou o BdP.