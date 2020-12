"Futebol do Benfica não convence e algo tem de mudar"

António Figueiredo, antigo vice-presidente do Benfica, acredita que as águias continuam a não convencer, no dia seguinte a uma nova vitória, no Estádio da Luz, sobre o Portimonense, por 2-1.

O antigo dirigente, em Bola Branca, diz que "não vê evolução em nenhum jogador" e compara o rendimento ao da segunda metade da última temporada.

"O Benfica marcou dois golos na primeira parte mas nem aí foi brilhante. A equipa não está bem, o seu futebol não convence e alguma coisa tem de ser feita. Não vejo evolução em nenhum jogador, em cinco meses. Coletivamente, a equipa está igual ou pior ao que fez na segunda volta do ano passado. Algo tem de mudar", alerta.



As queixas de Jorge Jesus

Jorge Jesus disse que a equipa não sabe gerir o jogo quando é apertada e António Figueiredo não entende as queixas do treinador.



"Ouvi as declarações de Jorge Jesus no final mas já nem ligo porque ele viu um jogo e eu vi outro. Se a equipa não sabe gerir os jogos quando é apertada, ele tem de a ensinar. Ele é que é o treinador e não tem de se vir queixar para as conferências de imprensa", acrescentou.

Os jogadores também têm culpa, considera Figueiredo. E, neste campo, António Figueiredo dá razão a Luisão, pela sua intervenção após a derrota na Supertaça.

"Percebi a intervenção do Luisão e qualquer benfiquista teria feito o mesmo, se estivesse no lugar dele. Há muita gente que não tem noção de que o Benfica é o maior clube português e um dos maiores do mundo e foi isso que o Luisão quis dizer. Só há uns três ou quatro que sabem isso e outros sabem mas parece que querem ignorar. O Benfica tem de encontrar outro caminho e os jogadores têm que ter noção do clube que representam", concluiu.