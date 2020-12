Morreu o estilista francês Pierre Cardin

Morreu o designer francês Pierre Cardin, anunciou a família, esta terça-feira, à agência France-Presse. Tinha 98 anos.

O "estilista visionário e pioneiro do pronto-a-vestir", como refere a agência, faleceu durante a manhã, no hospital americano de Neuilly, a oeste de Paris.

Nascido em Itália a 2 de julho de 1922 e filho de imigrantes italianos, mas naturalizado francês, Pierre emigrou para França, para escapar ao fascismo italiano.

Aos 14 anos, o mais novo de sete irmãos começou a trabalhar com um alfaiate em Saint-Etienne antes de se mudar para Paris, em 1944.

Chegado à capital francesa, trabalhou na casa Pequim, onde desenhou as máscaras e o guarda-roupa do filme "A Bela e O Monstro", de Jean Cocteau.

Mais tarde, trabalhou com a francesa Elsa Schiaparelli e, em 1947, tornou-se no primeiro colaborador de Christian Dior, em Paris.

Foi apenas em 1950 que fundou a sua marca, que transformou a alta-costura com novos materiais como o vinil e silhuetas inovadoras e esculturais. Mais recentemente, deu nome a diversas gamas de acessórios de moda.



O estilo futurístico inspirado no espaço revolucionou os desfiles nas décadas de 1960 e 70. Foi pioneiro no uso do licenciamento na moda, estampando o nome de sua marca em produtos de todos os tipos.

O grande sentido de negócios de Cardin trouxe-lhe uma mistura de admiração, mas também de desprezo por parte dos "puristas" da moda da época.

Embora nos últimos anos já não apresentasse coleções na passarela, o estilista permaneceu ativo na indústria, marcando presença em festas e eventos, e recebendo jovens designers. Chegou a ser mentor de Jean Paul Gaultier.