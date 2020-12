​Em três dimensões

No sábado, o Gil Vicente foi vencer a Famalicão, quando as previsões apontavam em sentido contrário para, logo a seguir o Sporting vencer o Belenenses, mesmo sem ter realizado uma partida a condizer com a sua condição de comandante.



Ontem, a goleada do Sporting de Braga no estádio do Bessa foi a nota mais marcante do dia, com os minhotos a confirmarem o seu seguro caminhar continuando, a cada jogo que passa, que a avisar os maiores que o estatuto de grande está cada vez mais ao alcance da mão.

E, de ontem, fica também a vitória do Marítimo em Vila do Conde, onde o Rio Ave continua a não dar indicações seguras sobre a qualidade que no passado recente se chegou a vislumbrar.

Para hoje restam três jogos, com dois deles a assumirem a maior importância.

O Benfica começa por receber o lanterna vermelha, o Portimonense, que em dez jogos apenas contabiliza oito pontos, e com exibições que têm deixado muito a desejar.

Nas suas cinco saídas do barlavento algarvio, os de Portimão só lograram vencer um só desafio, contra o Marítimo na cidade do Funchal.

Claro que é lógico pensar numa vitória benfiquista, ficando por enquanto por saber como poderá ser conseguido esse provável triunfo.

O futebol praticado pela equipa de Jorge Jesus continua muito aquém das expectativas, a não convencer os seus prosélitos, e a deixar dúvidas sobre quando vai ser possível termos de novo o Benfica a que nos habituámos em tempos passados não muito distantes.

O jogo da noite vai, no entanto, ter lugar na cidade do Fundador, onde o Futebol Clube do Porto vai certamente encontrar dificuldades.

Os vimaranenses vêm de uma vitória concludente (4-0) nos terrenos do Santa Clara, e a exibição de grande nível de uma boa parte dos seus jogadores nesse encontro não deixará de constituir um forte motivo de preocupação e aviso para Sérgio Conceição e seus jogadores.

Os portistas estão a atravessar um momento alto, reforçado com a recente vitória na Supertaça, e podem ser tidos como favoritos.

Só que, cautela e caldos de galinha, não fazem mal a ninguém.