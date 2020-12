Quaresma reencontra FC Porto. "Não é só mais um jogo"

Ricardo Quaresma vai reencontrar, esta terça-feira, o FC Porto, clube que representou durante seis temporadas e onde se lançou para o futebol mundial. Hoje com 37 anos e ao serviço do Vitória de Guimarães, recebe os dragões de Sérgio Conceição, um jogo que Carlos Azenha, antigo adjunto que trabalhou com Quaresma no FC Porto, considera que não será "só mais um".

"Há chavões que dizem que é só mais um jogo. Não é só mais um jogo, claro que lhe diz muito, é normal. Para o Ricardo é um reencontro com uma equipa que lhe diz muito, fez parte da história dele e o colocou num patamar grande no plano internacional. O Ricardo agora está do outro lado da barricada, quer ganhar e fazer um bom jogo e vem de uma excelente exibição, mas é um jogo difícil para ele, uma mistura de sentimentos", diz, a Bola Branca.

Carlos Azenha foi adjunto de Jesualdo Ferreira e trabalhou com Quaresma na sua primeira passagem pelo FC Porto. O internacional português representou os dragões entre 2004 e 2008, e entre 2013 e 2015, tendo conquistado quatro campeonatos, uma Taça Intercontinental, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira.

O FC Porto apresenta-se em Guimarães sem Otávio, devido a castigo, devido a declarações feitas há quase cinco meses. Na opinião de Carlos Azenha, é uma baixa significativa na equipa de Sérgio Conceição.



"É uma baixa de super-peso. Há pessoas que olham para o jogo de forma simplista, quem marca golos e quem os evita, mas esquecem quem tem comportamento determinante. O Otávio é um jogador muito bom tecnicamente, com grande visão e onde a evolução está no processo defensivo. Muito do futebol do FC Porto passa pelos pés desse jogador, mérito do Sérgio Conceição, pela forma como passa, distribui e cria situações. É um dos melhores jogadores do Porto", considera.

Ausência de público atrapalha FC Porto e Benfica

Carlos Azenha, num olhar sobre a I Liga que hoje se despede de 2020, destaca o impacto negativo que a ausência de público tem tido no desempenho de Benfica e FC Porto.

"Há uma tendência de se dizer que quem vai em primeiro é o melhor. Por um lado é verdade, por outro, nem sempre é a realidade. Temos de ter capacidade de análise. Vivemos um período único do futebol, há um fator que nunca aconteceu que é não haver espetadores nas banacadas. Vemos o Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Benfica e FC Porto com mais dificuldade, devido ao peso que os estádios têm quando estão cheios e que hoje não acontece", considera.

Já o Sporting, na opinião do treinador de 54 anos, beneficiou da menor pressão dos adeptos para se afirmar neste primeiro terço de campeonato: "O Sporting claramente beneficiou. É uma equipa nova e não há fator pressão do público nos jogadores, o que permite ao treinador criar o seu processo sem pressão exterior. Os miúdos crescem com mais naturalidade e com mais condições para o sucesso"-