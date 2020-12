Marcelo diz que Orçamento para 2021 permite "equilíbrio para não haver défice excessivo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que decidiu promulgar o Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021) porque chumbá-lo ou enviá-lo para o Tribunal Constitucional "não é indicado" dado o contexto da pandemia de Covid-19.

"Estar a chumbar um Orçamento do Estado ou a mandá-lo para o TC é um tipo de atitude e decisão que respeito, mas dado aquilo que o país tem vivido, não é indicado", referiu Marcelo em entrevista à RTP.

Questionado sobre se aprovaria este OE para o próximo ano em circunstâncias diferentes, o recandidato à presidência referiu que, "se não fosse o contexto pandémico, seria mais duro mas promulgaria" ainda assim o documento votado na Assembleia da República.

"O mérito do Orçamento do Estado é ser um equilívrio para não haver um défice excessivo", sendo que a sua promulgação permite, "até por causa dos fundos europeus", que Portugal tenha um OE em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.