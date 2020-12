Vacinação Covid-19. Lacerda Sales desvaloriza episódio entre a GNR e PSP

O governante, que acompanhava o início da vacinação no Hospital de Évora, disse ainda que o Governo já abriu um inquérito em relação a esta matéria , e que esse é uma assunto "da Adminstração Interna e não vou comentar processo".

“O conflito acabou por ser resolvido com uma escolta partilhada entre a GNR e a PSP”, noticiou a TVI.

Foi desta forma que António Lacerda Sales reagiu a polémica entre PSP e GNR em que um conflito de interesses entre as duas forças de segurança impediu a saída da carrinha que fazia a distribuição da vacina na região Sul do país.

O secretário de Estado da Saúde acredita que "nenhuma imagem deslustra a luz ao fundo do túnel que é a vacina". "É essa a imagem que ficará para a história e que se sobreporá a todas as outras questões".

À saída do Hospital de Évora, a PSP impediu a GNR (...)

PSP vs GNR

Em relação à vacinação que saiu esta terça-feira dos grandes centros urbanos, Lacerda Sales valoriza "que cada vacina que é dada a um profissional de saúde é uma garantia dada à segurança de todos os portugueses".



"É muito importante do ponto de vista ético e técnico", rematou.

Depois de Porto, Coimbra e Lisboa, esta terça-feira o processo de vacinação arranca no hospital de Évora e no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.



Os Açores vão ter de esperar até quarta-feira à noite para receber as primeiras quase dez mil doses de vacinas, como avançou à Renascença o secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses. As primeiras doses vão chegar a à Terceira e São Miguel, onde há transmissão comunitária.



Quanto à nova estirpe da Covid-19 com origem no Reino Unido, o secretário de Estado fez questão de assinalar que não é uma variante que coloque em risco a vacinação, que é eficaz em qualquer uma das situações.