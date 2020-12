TAP. Pedro Nuno Santos força Frasquilho a rejeitar aumento de 1.500 euros mensais

Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP, abdicou do aumento de €1500 mensais líquidos na sua remuneração. Uma decisão que terá sido forçada pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, segundo avança o jornal Expresso.

O salário do chairman da transportadora volta assim aos €12 mil por mês, em vez dos €13,5 mil decididos em fim de outubro.

Os salários dos gestores da companhia são decididos pela Comissão de Remunerações e Vencimentos e não pelo Governo. Assim, teve de ser o próprio Miguel Frasquilho a recusar o aumento que já tinha aceitado.

O ministro não terá feito o mesmo em relação aos outros aumentos. Segundo o semanário, que cita fonte próxima do governante, Pedro Nuno Santos concorda com o aumento salarial de Ramiro Cequeira, que vai ganhar o dobro com a promoção de chief operations officer (COO) a CEO interino, uma vez que o gestor foi ganhar menos do que Antonoaldo Neves (o anterior CEO). Como CEO da empresa, não podia ganhar abaixo dos outros membros da comissão executiva.