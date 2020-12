Regras mais apertadas para o Ano Novo. Recorde as restrições

Apesar de não ser aconselhável passar o Ano Novo com família ou amigos, pode fazê-lo, desde que cumpra a distância física e as restantes medidas impostas para travar a propagação da Covid-19.

No dia 31 de dezembro, em Portugal Continental, os restaurantes podem estar abertos até às 22h30. Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro fecham mais cedo, às 13h00, com exceção para entregas ao domicílio.

As exceções são as habituais: motivos de saúde, de assistência a familiares e trabalho.

As medidas para a Passagem de Ano, aplicadas a todo o território nacional continental, são as mesmas para todo o país.

Depois de um inicial alívio das medidas para esta época do ano, o primeiro-ministro, António Costa, recuou e anunciou, a 17 de dezembro, o decreto do recolher obrigatório a partir das 23h00 do dia 31 de dezembro e das 13h00 dos dias 1, 2 e 3 de janeiro.

Na baía do Funchal, na Madeira, estarão três paquetes com 1.400 pessoas e os bares na cidade do Funchal funcionarão até às 24h00 no dia 30 e até às 01h00 horas na noite de 31 para 1.

Mais de duas mil "bolsas" onde podem estar até cinco pessoas a assistir ao espetáculo de fogo de artifício da noite da passagem do ano vão ser criadas na Madeira.

"É garantido o espetáculo de fogo de artifício no dia 31 de dezembro", disse o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na conferência de imprensa de apresentação da operação deste cartaz turístico da Madeira, este ano condicionado a regras e orientações sanitárias devido à pandemia.

O Governo Regional apela aos madeirenses para que vejam o espetáculo em casa, mas, nessa impossibilidade, definiu 2.060 "bolsas" onde poderão estar um máximo de cinco pessoas, de preferência familiares, num total de 10.300 pessoas.

