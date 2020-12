PSP e GNR disputam escolta de vacinas à saída do Hospital de Évora

Veja também:

A PSP bloqueou esta segunda-feira a saída de vacinas para a Covid-19 do Hospital de Évora com destino ao Algarve, noticiou a TVI.

De acordo com a estação televisiva, a carrinha provinha de Coimbra, acompanhada pela GNR, tendo ficado bloqueada depois de descarregar a primeira remessa do medicamento no Hospital de Évora, que começa a vacinar os seus profissionais de saúde esta terça-feira.

Aparentemente, o bloqueio ter-se-á devido a um conflito de jurisdições: de um lado a GNR, que está encarregue da distribuição das vacinas a nível nacional; do outro a PSP, uma vez que, a partir do momento em que o veículo entrou em Évora, a competência passou a ser da Polícia de Segurança Pública.

A viatura esteve parada no Hospital de Évora durante cerca de 30 minutos, até que foi decidido que a escolta das vacinas seria mútua.

Perante esta situação, o ministro da Administração Interna determinou a abertura de um inquérito urgente por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).

Em comunicado, o gabinete de Eduardo Cabrita esclarece que foi, ainda, solicitada à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, “informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição”.