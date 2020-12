Instituto Ricardo Jorge diz que ainda não há casos confirmados da nova estirpe de Covid-19 em Lisboa

O Instituto está a entrar numa segunda fase de deteção desta variante em Portugal. Neste momento, disse o reponsável,vão ser seguidas duas pistas. Em primeiro lugar, as pessoas com historial de viagem ao Reino Unido. “O Insa está a contactar os laboratórios onde os diagnósticos [positivos] foram efetuados para que os laboratórios enviem a amostra”, afirma João Paulo Gomes.

Na segunda-feira, o presidente do Governo Regional da Madeira , Miguel Albuquerque, tinha afirmado que um dos 18 casos identificados tinha origem em Lisboa e Vale do Tejo.

João Paulo Gomes, investigador no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), confirma os 18 casos da variante britânica do SARS-CoV-2 detetados no arquipélago da Madeira.

O mesmo responsável disse ainda que alguns dos testes usados atualmente e que conseguem detetar várias regiões do vírus, falham na deteção de uma delas. “Isto é uma fortíssima indicação de se tratar da variante do Reino Unido”, explica o investigador do Insa.

João Paulo Gomes disse ainda que estão muitas amostras já a chegar do aeroporto de Lisboa e do Porto. O mesmo valorizou ainda que outros laboratórios, muitos deles privados, com amostras suspeitas tomaram a iniciativa de contactar o Insa com o objetivo de enviar amostras.

"Os testes realizados a Covid 19 falham a deteção de algumas das regiões. Isso é um indicio. Estamos a perseguir a variante no país", disse Gomes.



"Dentro de uns dias será possível confirmar se a variante já está a circular no continente ou não. Mas será um trabalho contínuo. E o trabalho de vigilância na sequenciação genómica do vírus vai ser intensificado", referiu.

O especialista disse ainda que desde que as amostras chegam ao laboratório até haver resultados são necessários quatro dias. Esta nova estirpe pelas suas características é até 70% mais contagiosa.