Hospital de Évora. De mangas arregaçadas e com “os braços aos pulos"

Na linha da frente e sem “nenhum receio”, o médico Francisco Azevedo foi um dos cinco primeiros profissionais de saúde que, esta manhã, tomou a vacina contra a covid-19, no Hospital do Espirito Santo de Évora (HESE).

Neste inicio de vacinação, em Évora, que abrange também os profissionais dos cuidados de saúde primários do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central (recebeu 125 doses), estiveram os secretários de Estado adjuntos da Saúde, António Lacerda Sales, e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.

De acordo com a Administração Regional de Saúde do Alentejo, o processo arrancou também, na manhã desta terça-feira, nas unidades locais de Saúde do Baixo Alentejo (recebeu as primeiras 180 vacinas), do Norte Alentejano (295) e do Litoral Alentejano (185).

A especialista em Medicina do Trabalho e responsável pela Saúde Ocupacional no HESE aponta a necessidade de “controlar a contagiosidade desenfreada” a que se assiste, numa altura em que se chegou a “um patamar da civilização” caracterizado pela “imensa promiscuidade”, sendo que este vírus veio “ensinar-nos que temos de aprender novamente a viver.”

Enquanto espera, o profissional do Serviço de Urgência Geral aproveita para acentuar como é “importante que toda a gente tome a vacina”, além da necessidade de continuar a seguir, “mesmo depois da vacina, as orientações da Direção Geral da Saúde”.

Em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado Adjunto da Saúde não quis comentar diretamente os incidentes registados entre a PSP de Évora e a GNR, no dia de ontem, por causa do transporte das vacinas, recordando que “o Governo já abriu um inquérito” para aferir o que, na verdade, se passou.

“Eu acho que nenhuma imagem deslustra aquilo que tem, de facto, sido muito importante neste processo, que é a luz ao fundo do túnel que é a vacina e, neste caso particular, a vacina aos nossos profissionais de Saúde”, sendo “isso que ficará para a História e se sobreporá a todas as outras questões”, afirmou António Lacerda Sales, numa tentativa de desvalorizar o que sucedeu.

Recorde-se que a TVI noticiou, na segunda-feira à noite, que “um conflito de interesses entre PSP e GNR” terá impedido, durante algum tempo, “a saída” do HESE da carrinha que fazia a distribuição da vacina na região Sul do país, acabando a situação por ser resolvida “com uma escolta partilhada” entre as duas forças da autoridade.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou a abertura de um inquérito urgente por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre estes “incidentes" em Évora no acompanhamento das vacinas.

Aos jornalistas, o secretário de Estado garantiu ainda que “tem sido extraordinária e inexcedível a colaboração com o Ministério da Administração Interna, com o Ministério da Defesa, com a Proteção Civil, com as Forças Armadas”, esperando que assim continue “até ao final de todo o processo".