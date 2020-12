Covid-19. Vacinas chegam aos Açores na noite de quarta-feira

Veja também:

A Região Autónoma dos Açores vai receber a primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 na noite de quarta-feira, e a vacinação começa no dia seguinte, dia 31, anunciou na Renascença o secretário regional da Saúde.

“Foi confirmado esta tarde - quer pela Pfizer, quer pelo secretário de Estado da Saúde - que [o primeiro lote] chegará às 22h30 do próximo dia 30”, confirma Clélio Meneses.

O primeiro carregamento de 9.750 doses vai aterrar na ilha Terceira e será armazenado no hospital de Espírito Santo, em Angra do Heroísmo.

“No outro dia, pelas 05h30 da manhã, [as vacinas] vão ser deslocadas para o aeroporto das Lajes, no sentido de irem para São Miguel, as que se destinam àquela ilha, num voo que sai da ilha Terceira pelas 06h55 e que chega a Ponta Delgada por volta das 07h30”, explica o responsável.

Clélio Meneses explica, por outro lado, que as vacinas serão administradas nos lares de idosos e a profissionais de saúde dos hospitais das ilhas Terceira e de São Miguel, “onde existe transmissão comunitária. E, dentro destas ilhas, entendemos como público alvo prioritário todos os que estão institucionalizados ou internados em lares, residências, casas de saúde e, também, na rede de cuidados continuados e, também os profissionais de saúde que têm contacto direto com doentes Covid ou suspeitos de terem Covid”.