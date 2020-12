Covid-19. Vacinação nos lares arranca na próxima semana em 25 concelhos

Veja também:

A vacinação contra a Covid-19 nos lares de idosos vai arrancar na próxima segunda-feira, anunciou a ministra da Saúde numa conferência de imprensa após uma reunião de trabalho com a coordenação do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Aos jornalistas, Marta Temido explicou que “"Está prevista uma entrega de vacinas Pfizer na semana que se inicia a 4 de janeiro e, nesse momento, iremos não só prosseguir a vacinação a profissionais de saúde, mas avançar também para a vacinação em estruturas residenciais para pessoas idosas".

A prioridade são as estruturas residenciais num total de 25 concelhos onde se regista maior incidência da Covid-19.

“Temos 25 concelhos com risco extremo, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias” que abrangem um universo de aproximadamente “150 estruturas residenciais para idosos e estruturas de cuidados continuados integrados”, espalhadas por "11 concelhos na região Norte, cinco no Centro, um concelho na região de Lisboa e Vale do Tejo e oito concelhos na região do Alentejo”, detalhou a ministra.

16.701 profissionais de saúde vacinados “sem reações adversas”

Em conferência de imprensa, Marta Temido também informou que 16.701 profissionais de saúde já foram vacinados contra o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, .

"Não é só um número que ultrapassa o que teriam sido as doses que chegaram no dia 26, mas que reflete já também aquilo que foram as doses chegadas ontem e que começaram hoje a ser administradas", elucidou.

Questionada sobre a eventual ocorrência de reações adversas ao imunizante, Marta Temido assegurou que, “até agora,

não foram detetadas”, garantindo, ainda, que “toda a atuação perante estas circunstâncias está protocolada".

No entanto, caso ocorram sintomas adversos, a ministra da Saúde recomenda que as situações sejam reportadas à linha SNS24 ou à unidade de saúde onde a vacina foi administrada.

Marta Temido escusou-se, ainda, a comentar o episódio da disputa entre GNR e PSP para a escolta das vacinas, ocorrido esta segunda-feira à saída do Hospital de Évora, dizendo, apenas, que “os incidentes ultrapassam-se e ajudam-nos a clarificar procedimentos procedimentos”

[em atualização]