3.º dia de vacinação. Campanha chega a hospitais e centros do Sul do país

Veja também:

Depois de Porto, Coimbra e Lisboa, esta terça-feira o processo de vacinação arranca no hospital de Évora e no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

Os hospitais e os agrupamentos dos centros de Saúde do Alentejo já receberam "as primeiras vacinas" contra a Covid-19 e iniciam hoje a 1ª fase da vacinação, revelou a Administração Regional de Saúde (ARS).

O arranque do processo no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) vai ser presenciado pelos secretários de Estado adjuntos da Saúde e da Defesa Nacional, António Lacerda Sales e Jorge Seguro Sanches, respetivamente.

Os Açores vão ter de esperar até quarta-feira à noite para receber as primeiras quase dez mil doses de vacinas, como avançou à Renascença o secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses. As primeiras doses vão chegar a à Terceira e São Miguel, onde há transmissão comunitária.