Veja os países com casos reportados da nova estirpe de Covid-19

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, no dia 14 de dezembro, e apresentada como 70% mais contagiosa, está a inquietar o mundo. Acredita-se que terá surgido em meados de setembro. Apesar da inquietação, as variantes identificadas até ao momento não são consideradas mais fatais, nem há indícios de que comprometam a eficácia de vacinas e tratamentos. Na sequência da identificação desta estirpe, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nos últimos dias. Denominada por alguns especialistas como a linhagem B117, rapidamente se transformou na estirpe de Covid-19 dominante em várias partes do Reino Unido. A África do Sul reportou uma outra variante, que, aparentemente, é o resultado de uma mutação da variante proveniente do Reino Unido. Conhecida como 501.V2, esta variante tem dominado as mais recentes infeções confirmadas na África do Sul. Ainda a 24 de dezembro, uma outra variante foi identificada na Nigéria.

Que países identificaram casos da nova estirpe?

Índia A Índia anunciou, esta terça-feira, a deteção de seis pessoas infetadas com a variante do novo coronavírus descoberta em território britânico e que tinham regressado do Reino Unido nas últimas semanas. O Ministério da Saúde informou em comunicado que os seis pacientes estavam isolados e que os seus companheiros de viagem foram localizados. A Índia tinha suspendido os voos de e para o Reino Unido até ao final do ano, justificando a decisão com o facto de a nova variante estar "a espalhar-se e a crescer rapidamente". Austrália A Austrália anunciou, esta terça-feira, a deteção do primeiro infetado com a variante mais contagiosa do novo coronavírus descoberta na semana passada na África do Sul. Trata-se de uma pessoa que permanece num centro de quarentena depois de regressar da África do Sul a 22 de dezembro. "Este é o primeiro caso positivo da variante sul-africana na Austrália", disse a responsável de saúde do estado de Queensland, Yvette D'Ath, em comunicado. As autoridades sanitárias acreditam que o caso não representa um risco de infeção local. Portugal (Madeira) O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou na manhã de segunda-feira que o arquipélago já tem confirmados 18 casos da nova estirpe da Covid-19. "Nós mandamos 21 análises e deu resultado [positivo] em 18. Foram contatadas e ficaram em isolamento profilático", disse Albuquerque, que precisou que, desse grupo, 17 são provenientes do Reino Unido e um de Lisboa e Vale do Tejo.

Dinamarca A Organização Mundial de Saúde avançou que foram identificados nove casos da nova variante na Dinamarca. Canadá As autoridades sanitárias da província do Ontário, no Canadá, anunciaram, a 26 de dezembro, que foram encontradas as duas primeiras infeções da variante da Covid-19 identificadas no Reino Unido. Trata-se de um casal de Toronto, sem histórico de viagem recente ou de exposição e contacto de alto risco. Encontram-se em isolamento. França No dia de Natal, a 25 de dezembro, França detetou o primeiro caso da nova variante num cidadão que tinha estado em Inglaterra no dia 19 de dezembro. O homem estava sem sintomas e em isolamento. Itália A 23 de dezembro, a Itália registou o segundo caso da nova variante do vírus, perto da cidade de Ancona. No entanto, o infetado não teve contacto direto com o Reino Unido, onde a estirpe surgiu. Veio-se a saber mais tarde que não se tratava de um caso da nova variante. O país já tinha identificado a nova estirpe de Covid-19 a 20 de dezembro, num cidadão recentemente chegado do Reino Unido. O infetado aterrou no aeroporto de Roma e encontra-se em isolamento. Japão A 25 de dezembro, o Japão reportou os primeiros cinco casos da nova variante em passageiros chegados do Reino Unido.

Jordânia O ministro da Saúde da Jordânia anunciou, a 27 de dezembro, que o país identificou dois casos de infeção pela nova variante do vírus. Ambos tinham estado no Reino Unido. Líbano O Líbano anunciou que detetou um caso da nova variante num cidadão que tinha chegado do Londres, segundo o ministro da Saúde libanês. O voo em causa aterrou a 21 de dezembro em território libanês. Todos os passageiros foram aconselhados a tomarem precauções extra, após a identificação do caso. Países Baixos O ministro da Saúde holandês, Hugo de Jonge, afirmou, no dia 22 de dezembro, que a nova variante foi encontrada em dois casos de infeção na área de Amesterdão. Nigéria O responsável pela organização de controlo de doenças em África anunciou, a 24 de dezembro, a identificação de uma nova variante da Covid-19, na Nigéria. A variante foi encontrada em amostras de dois pacientes, recolhidas a 3 de agosto e 9 de outubro, no estado nigeriano de Osun, de acordo com documentação revista pela agência Associated Press. Singapura O primeiro caso da nova variante foi encontrada em Singapura a 24 de dezembro. Entre os 31 infetados com Covid-19 que chegaram ao país entre 17 de novembro e 17 de dezembro, um paciente transportava a linhagem B117. Espanha A nova estirpe foi identificado em território espanhol no dia 26 de dezembro. Todas as quatro infeções remontam a passageiros que tinham estado no Reino Unido. Há ainda mais três casos suspeitos da variante do coronavírus, mas os resultados dos testes só estarão disponíveis entre esta terça-feira e quarta-feira, avança o chefe regional de saúde, Antonio Zapatero. África do Sul Foi na província sul africana do Cabo Oriental que foi encontrada uma nova estirpe de Covid-19. Aparentemente, esta estirpe sofreu mais mutações do que aquela identificada em território britânico. A nova variante já entrou noutros países, incluindo no Reino Unido.