Trump critica republicanos que permitiram anular o seu veto ao orçamento da Defesa

O Presidente cessante dos Estado Unidos da América (EUA), o republicano Donald Trump, criticou esta terça-feira os congressistas republicanos que permitiram a reaprovação do projeto-lei que define a estratégia e o orçamento da Defesa do país para o próximo ano, que o chefe de Estado tinha vetado.

Um total de 109 congressistas republicanos, incluindo a eleita pelo Wyoming Elizabeth Cheney, que faz parte da direção do partido, juntaram-se aos democratas para reaprovar, na segunda-feira, o projeto-lei que define a política de Defesa do país.

O diploma vai ser agora deliberado pelo Senado, a câmara 'alta' do Congresso dos EUA, e se for aprovado vai ser a primeira vez no mandato de Trump que os congressistas reapreciam e contrariam um documento que foi vetado.