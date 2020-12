Tempestade Chalene está a chegar a Moçambique com ventos de 110 km/h

Em Moçambique, a população está a preparar-se para a chegada da tempestade Chalane que segue com ventos a 110km/hora e deverá atingir esta madrugada o centro do país.

No terreno, há escolas que estão a ser transformadas em abrigos e a população está a armazenar alimentos para os próximos dias. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) em Sofala prevê que, no pior cenário, a tempestade tropical afete cerca de 71 070 pessoas, das quais 23 230 na cidade da Beira.

É o que dá conta Beto Oliveira, residente na Beira, onde os efeitos da tempestade se devem começar a sentir durante a madrugada.



"As pessoas estão a ir para as escolas para conseguirem abrigo. Estão a comprar lanternas e velas, tentamos também comprar comida para estarmos preparados", disse Beto à Renascença.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique emitiu um alerta vermelho devido à tempestade tropical Chalane que deverá atingir a costa moçambicana esta madrugada, sobretudo as províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país.

A população é aconselhada a ficar em casa e evitar lugares considerados de risco, lembrando a experiência do ciclone Idai, que em março de 2019 atingiu o centro de Moçambique, provocando 604 mortos e mais de 1,8 milhões de pessoas afetadas.

Além das medidas recomendadas à população, a autarquia da Beira acionou comités de riscos de calamidades e criou espaços de abrigo seguros.