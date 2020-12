Guterres apela à cooperação para que 2021 seja um ano de cura

O secretário-geral das Nações Unidas apelou ao mundo, esta terça-feira, que faça as pazes com a natureza, para que 2021 seja um ano de cura, quer no combate à pandemia, quer na luta contra as alterações climáticas.

“Façamos juntos as pazes entre nós e com a natureza, para enfrentar a crise climática, impedir a disseminação da Covid-19 e fazer de 2021 um ano de cura”, afirmou António Guterres, numa mensagem de Ano Novo, divulgada esta manhã.

Segundo o secretário-geral, a ambição central das Nações Unidas para 2021 é “construir uma coligação global em prol da neutralidade de carbono até 2050”.

“Cada governo, cidade, empresa e indivíduo pode contribuir para a concretização desta visão”, disse.

Admitindo que 2020 “foi um ano de provações, tragédias e lágrimas” e que o novo coronavírus virou a vida das pessoas “do avesso e mergulhou o mundo em sofrimento e tristeza”, o secretário-geral das Nações Unidas lembrou que este ano também nos ensinou a ter esperança.

“Tanto a mudança climática como a pandemia da Covid-19 são crises que só podem ser enfrentadas por todos nós, juntos, como parte de uma transição para um futuro inclusivo e sustentável”, afirmou.