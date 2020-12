ECDC. Pressão sobre os sistemas de saúde deve aumentar nas próximas semanas

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) avançou, esta terça-feira, que a probabilidade das novas variantes do SARS-CoV-2, com origem no Reino Unido e na África do Sul, serem introduzidas e disseminadas na União Europeia “é atualmente alta”.

A informação foi divulgada na mais recente avaliação de risco da autoridade europeia. “ Embora não haja informações de que a infecção provocada pelas novas variantes seja mais grave, devido ao aumento da transmissibilidade, o impacto da Covid-19 em termos de hospitalizações e mortes é avaliado como alto”, lê-se no mesmo relatório.

Mesmo que as atuais medidas de saúde pública se mantenham, a probabilidade do aumento da pressão sobre os sistemas de saúde nas próximas semanas é alta, “devido à época festiva”. O cenário piora em países onde as novas variantes estão estabelecidas.